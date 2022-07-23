Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan iki turist kurtarıldı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan iki Rus turist, yaklaşık 4 saat süren operasyonla indirildi. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan iki Rus Turist, yaklaşık 4 saat süren operasyonla indirildi. İlçeye tatile gelen Marina Nikolava ve Elizaveta Bocharova, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde patikada yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yolu kaybeden ikili, kayalıklarda mahsur kaldı. Turistlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından iki turist bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen turistler tatil yaptıkları otele bırakıldı. ??????? AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Fethiye turist Marina Muğla Güncel Haberler

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