Fethiye'deki Caretta Carettaların Popülasyonu Korunuyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yürütülen çalışmalar, bölgedeki caretta caretta popülasyonunu koruyor. DEKAMER görevlileri, kumsallarda korumaya alınan yuvaları kontrol ediyor ve yaralanan kaplumbağalara müdahale ederek tedavi sağlıyor. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan yuvalardan şu ana kadar 2 bine yakın yavru denizle buluştu. Caretta carettaların mavi sulara yolculuğu eylül sonuna kadar devam edecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) kumsallarda yürütülen çalışmalar, bölgedeki caretta caretta popülasyonunu korudu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki 8,5 kilometrelik kumsalda korumaya alınan yuvalar, DEKAMER görevlilerince kontrol ediliyor.

Ekipler tarafından bölgede yaralanan caretta carettalara da müdahale ediliyor ve kaplumbağaların tedavisi sağlanıyor.

Titizlikle yürütülen çalışmalar, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki careta caretta popülasyonun korunmasını sağladı.

DEKAMER verilerine göre, ilçedeki kumsallarda 100 civarında caretta caretta yuvası tespit edildi. Bu yuvalardan şu ana kadar 2 bine yakın yavru denizle buluştu. Caretta carettaların mavi sulara yolculuğunun eylül sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

DEKAMER Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Sözbilen, AA muhabirine, ilçede 8,5 kilometrelik alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan projeyle koruma çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Bölgedeki yuva sayısının geçmiş yıllara yakın seyrettiğini dile getiren Sözbilen, şöyle konuştu:

"Fethiye'de caretta carettaların yuva sayısı uzun süredir sabit gidiyor. Kötüye gidiş yok, bu popülasyon açısından sevindirici. Uzun süredir koruma çalışmaları yapılması bölgede neler olduğunu anlayabilmemizi sağlıyor. Bu yüzden çalışmaların sürekliliği çok önemli. Büyük ihtimalle bizim koruyup denize yolladığımız kaplumbağa kadar da ölenler oluyor. Buradaki koruma çalışması olmasa belki de Fethiye'de caretta popülasyonu olmayacaktı. Fethiye kumsalında geçtiğimiz 10 yılda sabit bir popülasyon var."

Sözbilen, Fethiye'de 3 farklı alanda çalışma yürütüldüğünü, kumsal yapılarının da değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Fethiye'nin kumsal sıcaklığı erkek kaplumbağa üretimine uygun

Kaplumbağaların cinsiyet kromozomunun olmadığını, cinsiyeti kuluçka sıcaklığının belirlediğini anlatan Sözbilen, şunları söyledi:

"İlçe genelde çakıllı ve taşlı yapıya sahip. Bu da serin bir kuluçka dönemi sağlıyor. Yüksek sıcaklıklar dişi, düşük sıcaklıklar erkek üretiyor. Kumlu yapısı olan birçok kumsalımızda dişi oranın fazla olduğunu görüyoruz. Fethiye kumsalının çakıllı yapısı dolayısıyla biraz serin ve yavru çıkışlarında erkek oranı biraz daha yüksek. Önceki yılardaki veriler bunu gösteriyordu. İklim değişikliğiyle ileride dişileşmeye doğru gidecek bir popülasyon olursa Fethiye'den çıkacak erkek yavru sayısı önem arz ediyor. Bu yüzden koruma çalışmalarının devamı önem taşıyor."

Koruma çalışmasının yerel halk, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarıyla işbirliği içinde sürdüğünü belirten Sözbilen, DEKAMER'in Muğla'nın tüm kumsallarına ulaşmaya çalıştığını anlattı.

Sözbilen, Fethiye'deki Çalış, Yanıklar ve Akgöl'ün resmi yuvalama alanı olduğunu, bunun dışında çevredeki küçük kumsal ve koyları da korumak için mücadele verdiklerini vurguladı.