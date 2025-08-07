Fethiye'deki Bisiklet Kazasında Sürücü Hakim Karşısında

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, bisikletli gruba çarpıp turizmciler Özgür Alkan (47) ve İlker Muallim (42) ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Ali Tuncay (70) hakim karşısına çıktı. Tuncay, "Beni hızla bir kamyon solladı. Ardından bir ses duydum. Özgür Alkan'ın aracımın önüne düştüğünü gördüm. Kesinlikle ben çarpmadım. Diğerlerine de çarpıp çarpmadığımı bilmiyorum. Kamyon çarpmış olabilir" dedi.

Fethiye ilçesinde, geçen 17 Nisan'da Fethiye- Muğla karayolu Göcek Mahallesi yakınlarında, Ali Tuncay'ın yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fethiye'de turizm sektöründe paraşüt ve dalış organizasyon işleriyle uğraşan Alkan ve turizmci Muallim kurtarılmadı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Tuncay, ertesi gün tutuklandı.

Turizmci Özgür Alkan ve İlker Muallim'in ölümüne ilişkin bugün Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Duruşmaya CHP milletvekilleri Gizem Özcan, Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici ve Mahmut Tanal da katıldı. Mahkemede, müşteki olarak Özgür Alkan'ın annesi Gürcan Alkan, babası Hasan Alkan, kazadan yaralı olarak kurtulan Rahmi Gözele ve hayatını kaybeden İlker Muallim'in eşi Sergül Muallim ile taraf avukatları yer aldı.

KAZAYA BİR KAMYONUN NEDEN OLMUŞ OLABİLECEĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Tuncay, mahkemede verdiği ifadesinde, kazaya hızlı şekilde seyreden bir kamyonun neden olmuş olabileceğini ileri sürdü. Tuncay, "Göcek'te ışıkları geçtikten sonra bisikletli grubu gördüm. Beni hızla bir kamyon solladı. Ardından bir ses duydum. Özgür Alkan'ın aracımın önüne düştüğünü gördüm. Kesinlikle ben çarpmadım. Diğerlerine de çarpıp çarpmadığımı bilmiyorum. Kamyon çarpmış olabilir" dedi.

Kazadan yaralı kurtulan Rahmi Gözele ise "Biz sporcu olan lisanslı bisikletçileriz. GPS cihazlarımız, özel kasklarımız, elbiselerimiz hepsi mevcut. Nasıl bisiklet sürüleceğini çok iyi biliyoruz. Hepimiz emniyet şeridinden gidiyorduk. Bu GPS kayıtlarında da tamamen görülebilir. Bu kişi arkamızdan gelip çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özgür 50- 60 metre ileriye fırladı" dedi.

Rahmi Gözele, olaydan önce çekilen ve yolda emniyet şeridinden gittikleri görüntüleri hakime izletti, GPS kayıtlarını da mahkemeye sundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Ali Tuncay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.