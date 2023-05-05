Fethiye'deki 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 1 zanlı daha tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, 17 Mart'ta, plakasız motosikletli ve yüzü maskeli biri tarafından 3 kişinin silahla vurulduğu ve 27 Mart'ta 2 zanlının tutuklandığı olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Çalışma kapsamında olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle şüpheli B.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Olay

Tuzla Mahallesi'nde, 17 Mart'ta, plakasız motosikletteki yüzü maskeli bir kişi tarafından A.B, D.D. ve F.B'ye silahla ateş edilmiş, olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerince 25 Mart'ta gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si 27 Mart'ta tutuklanmıştı.