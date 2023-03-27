Fethiye'deki 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, 17 Mart'ta, plakasız motosikletli ve yüzü maskeli biri tarafından 3 kişinin silahla vurulduğu olayla ilgili yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Fethiye Adliyesine çıkarılan şüphelilerden birisi savcılık talimatıyla, birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ikisi de tutuklandı.

Olay

Tuzla Mahallesi'nde, 17 Mart'ta, plakasız motosikletteki yüzü maskeli bir kişi tarafından A.B, D.D. ve F.B'ye silahla ateş edilmiş, olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi, 25 Mart'ta gözaltına almıştı.