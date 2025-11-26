Fethiye'deki 20 Yıllık Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 1'i tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 22 Temmuz'da tahliye edilen ve savcılığın itirazı sonrası yeniden tutuklanan tutuklu sanık Z.K, tutuksuz sanıklar C.K, Ş.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık N.P. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Z.K, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum, üzerime iftira atılıyor tahliyemi istiyorum" dedi.

C. K. ve Ş. K. ise Erdoğan Bozkurt'un öldürülmesi ile ilgili olarak hiçbir bağlantılarının olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Z.K.'nin tutukluluk haline, diğer 3 sanığın da tutuksuz hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Olay

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2010'da Erdoğan Bozkurt'un kayıp olduğuna dair ailesi tarafından müracaatta bulunulmuş, yapılan araştırmada Bozkurt'un izine rastlanılmamıştı.

Faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açılmış, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışması neticesinde Bozkurt'un 2005 yılında öldürüldüğü belirlenmişti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.K, Z.K, N.P, Ş.K, ve H.C. 7 Aralık 2024'te tutuklanmıştı.

Maktule ait olduğu değerlendirilen kemikler, jandarma kadavra köpeği "Sefil"in tepki verdiği noktada yapılan kazıda bulunmuş ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Adli Tıp Kurumunca, kafatasında ateşli silahla vurulmaya bağlı kırık olduğu belirlenen kemiklerin Bozkurt'a ait olduğu tespit edilmişti.

H.C. hakkında kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti.

Tutuklu sanıklar C.K, Z.K, N.P. ve Ş.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Daha sonra N.P'nin tutuksuz yargılanması yönünde karar alınmıştı.

Tutuklu sanıklar C.K. ile Ş.K. 12 Mayıs'taki duruşmada, Z.K. ise 22 Temmuz'daki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazı sonrası Z.K yeniden tutuklanmıştı.