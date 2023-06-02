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Fethiye'de Zorla Senet İmzalatma İddiasıyla 6 Kişi Gözaltına Alındı

Fethiye'de Zorla Senet İmzalatma İddiasıyla 6 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arazi için başka şahıslara zorla çek, senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arazi için başka şahıslara zorla çek, senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de başkalarına ait arazileri zorla imzalattıkları çek ve senetlerle almaya çalışan şüphelilerin olduğu iddiaları üzerine polis ekipleri hareket geçti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğince başlatılan operasyonda Fethiye, Konya, Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya illerinde Ö.K, B.K, M.İ.G, T.T, İ.Ç, A.K, isimli 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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