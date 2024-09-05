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Fethiye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazaya itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.İ.K. (29) kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D'nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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