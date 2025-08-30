Dalgıçlar Su Altında Bayrak Açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış okulunun dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle su altında Türk bayrağı açtı ve saygı duruşunda bulundu.

Dalyan Koyu açıklarında dalarak suyun 8 metre altında bayrak açan dalgıçlar Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy, Türk bayraklarını deniz dibinde dalgalandırdı.

Su altında düzenlenen törene balıklarda eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Eğitmen Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta şehit ve gazilere minnettarlıklarını göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.