Fethiye'de Yüzerken Yaralanan Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzerken yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzerken yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ölüdeniz sahilinde bir kişinin yüzerken yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel