Fethiye'de yürüyüş esnasında düşerek yaralanan İngiliz turist kurtarıldı - Haberler

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Fethiye'de yürüyüş esnasında düşerek yaralanan İngiliz turist kurtarıldı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Fethiye'de yürüyüş esnasında düşerek yaralanan İngiliz turist kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş esnasında düşerek yaralanan İngiliz turist kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş esnasında düşerek yaralanan İngiliz turist kurtarıldı.

İngiliz turist A.K.A. Ölüdeniz Mahallesi Darboğaz mevkisinde yürüyüş esnasında taşa takılarak düşüp yaralandı.

Yürüyüş grubundakilerin yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan JAK Timi tarafından ilk müdahalesi yapılan İngiliz turist daha sonra Gemiler Koyu mevkisinde 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan turistin ayağında kırık olduğu öğrenildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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