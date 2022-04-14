Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir yunusun tur teknesine kısa süre eşlik etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir yunusun tur teknesine kısa süre eşlik etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ölüdeniz açıklarında tatilcileri gezdiren tekneye bir yunus yaklaştı. Tekneye bir süre eşlik eden yunusun hareketleri turistler tarafında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yunus, birkaç dakika sonra mavi sularda gözden kayboldu. Görüntülerde, yunusun teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi yer alıyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title