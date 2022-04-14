Fethiye'de yunusun tur teknesine eşlik ettiği anlar görüntülendi

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir yunusun tur teknesine kısa süre eşlik etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ölüdeniz açıklarında tatilcileri gezdiren tekneye bir yunus yaklaştı. Tekneye bir süre eşlik eden yunusun hareketleri turistler tarafında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yunus, birkaç dakika sonra mavi sularda gözden kayboldu. Görüntülerde, yunusun teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi yer alıyor.