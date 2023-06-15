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Fethiye'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Fethiye'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Göcek Mahallesi Kızıldere mevkisindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye Muğla Güncel Haberler

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