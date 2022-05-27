Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı - Haberler

Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi Kertmeç mevkisinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.
Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.
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AA / Ali Rıza Akkır - Güncel