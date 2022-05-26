Fethiye'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı - Haberler

Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.