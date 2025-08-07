Fethiye'de Yaya Geçidinde Kadına Çarpan Sürücü Tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinde çarptığı kadın ağır yaralanırken, sürücü tutuklandı. 61 yaşındaki İngiliz Lisa Jane Di Palma'nın tedavisi sürerken, kazanın ardından gözaltına alınan Ş.K.'nin kimliği belirlendi.
Dün meydana gelen kaza sonrası emniyetteki işlemlerinde kardeşi Ö.K'nin kimliğini verdiği belirlenen sürücünün isminin Ş.K. olduğu tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kazada ağır yaralanan İngiliz Lisa Jane Di Palma'nın (61) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay
Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde dün, karşıya geçmeye çalışan Lisa Jane Di Palma'ya, Ş.K yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil çarpmıştı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, sürücü ise gözaltına alınmıştı.