Fethiye'de Yaralı Tilki Tedavi Altına Alındı

Fethiye'de Yaralı Tilki Tedavi Altına Alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, vatandaşlar tarafından bir veterinere getirildi ve ardından tedavi süreci başladı. Tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

İlçede vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan tilki, kentteki bir veterinere getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan tilki, Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim edildi.

Daha sonra Gökova Hayvan Hastanesine götürülen tilki, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
