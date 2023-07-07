Fethiye'de yapılan huzur ve güven uygulamasında 11 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'huzur ve güven' uygulamasında gözaltına alınan 34 şüpheliden 11'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinin katılımıyla yapılan uygulamada, aranan şüpheliler yakalandı ve çeşitli suçlardan ele geçirilen uyuşturucu ve silahlarla ilgili işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerde alkol satışı, müzik yapma ve sigortasız işçi çalıştırma gibi ihlaller tespit edilerek idari ceza uygulandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında gözaltına alınan 34 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinin katılımıyla son bir haftada kentteki eğlence merkezleri, iş yerleri ve umuma açık alanlarda huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında, farklı suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı. Ayrıca bazı şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Denetimlerde 6 iş yerine saat 22.00'den sonra alkol satışı yapmak, canlı müzik belgesi olmadan müzik yapmak ve sigortasız işçi çalıştırmaktan 975 bin 217 lira idari ceza uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.