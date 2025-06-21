Fethiye'de Yangın Paniği: Zeytinliğe Sıçrayan Alevler Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde odunlukta çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

Karaçulha Mahallesi Mut Deresi Caddesi'nde bir evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede zeytin bahçesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına hane sakinleri de kendi imkanlarıyla destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere zarar vermeden söndürüldü.