Fethiye'de Yangın Paniği: Zeytinliğe Sıçrayan Alevler Kontrol Altına Alındı

Fethiye'de Yangın Paniği: Zeytinliğe Sıçrayan Alevler Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin bahçesine sıçradı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere zarar vermeden söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde odunlukta çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

Karaçulha Mahallesi Mut Deresi Caddesi'nde bir evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede zeytin bahçesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına hane sakinleri de kendi imkanlarıyla destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere zarar vermeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
İstanbul'daki kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

Kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİdil Tülin:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde, 25.000 dolarlık bir yatırımla portföyümün 6 haftada 548.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular

Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.