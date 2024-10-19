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Fethiye'de Yangın: Çocuk Oyun Oynarken Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Çamköy Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında, iddiaya göre evde bir çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı. Alevlerin yayılması üzerine anne, çocuğuna alarak evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü.

Yangın çıkan evde, hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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