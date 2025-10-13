Haberler

Fethiye'de Yangın Çıkan Tekne Suya Gömüldü

Fethiye'de Yangın Çıkan Tekne Suya Gömüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan bir tekne, söndürme çalışmaları sırasında suya gömüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ahşap gulette başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan tekne, söndürme çalışmaları sırasında suya gömüldü.

Göcek Mahallesi açıklarındaki Yassıca Ada önlerinde bulunan ahşap gulette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tekneyi sardı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için tekne, Zeytin Adası önlerine çekildi.

Tekne, ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında battı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
