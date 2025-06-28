Fethiye'de Yangın Çıkan Tekne Suya Gömmek Zorunda Kaldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir marinada çıkan yangın sırasında teknenin suya gömüldüğü bildirildi. İlk müdahale marinada bulunan görevliler ve denizciler tarafından yapıldı, ancak yangın kontrol altına alınamadı ve tekne battı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan tekne, söndürme çalışmaları sırasında suya gömüldü.

Göcek Mahallesi'ndeki marinada bağlı yelkenli gulet teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahale, marina görevlileri ve çevredeki denizciler tarafından yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için tekne açığa çekildi.

Tekne, ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında battı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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