Fethiye'de yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek