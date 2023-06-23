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Fethiye'de Yangın: 1 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi, 3 Evde Hasar Oluştu

Fethiye'de Yangın: 1 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi, 3 Evde Hasar Oluştu

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi, 3 evde hasar oluştu. İş yerini tamamen saran alevler, bazı evlere de sıçradı. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi, 3 evde de hasar oluştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi, 3 evde hasar oluştu.

Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı'ndaki hediyelik eşya ve oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibince müdahale edildi.

İş yerini tamamen saran alevler, bazı evlere de sıçradı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmaların ardından yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi, 3 evde de hasar oluştu.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel

Fethiye Muğla Güncel Haberler

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