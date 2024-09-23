Fethiye'de Yamaç Paraşütü Pilotuna Kurtarma Operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Letonya uyruklu yamaç paraşütü pilotu, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından 5 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Letonya uyruklu yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden tekli atlayış yapan P.V. (35) kayalık alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yamaç paraşütü pilotunu yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kurtardı.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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