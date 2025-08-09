Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot ve Yolcu Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yedek paraşütle kayalık alana iniş yapan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu kurtarıldı.

Yamaç paraşütü pilotu Elif A, Almanya uyruklu yolcusu ile Babadağ'ın 1900 metredeki pistinden yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

Bir süre gökyüzünde süzülen ikili, daha sonra yedek paraşütle kayalık alana sert iniş yaptı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Bölgeye iple kurtarma istasyonu kuran ekipler, yaklaşık 3 saatlik operasyonla yaralıları kayalık alandan güvenli bölgeye taşıdı.

Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.