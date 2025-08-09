Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot ve Yolcu Kurtarıldı

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot ve Yolcu Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yedek paraşütle iniş yapan yamaç paraşütü pilotu Elif A. ve yolcusu, kayalık alana sert iniş yaptı. Jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları yaklaşık 3 saatlik bir operasyonla kurtararak hastaneye sevk etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yedek paraşütle kayalık alana iniş yapan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu kurtarıldı.

Yamaç paraşütü pilotu Elif A, Almanya uyruklu yolcusu ile Babadağ'ın 1900 metredeki pistinden yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

Bir süre gökyüzünde süzülen ikili, daha sonra yedek paraşütle kayalık alana sert iniş yaptı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Bölgeye iple kurtarma istasyonu kuran ekipler, yaklaşık 3 saatlik operasyonla yaralıları kayalık alandan güvenli bölgeye taşıdı.

Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı! Hasarın boyutu görüntülendi

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da deniz bile yanıyor! Sıcaklık 32 dereceye ulaştı

Sıcaktan bunalıp denize koşanlara şok!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.