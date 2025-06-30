Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: İsviçreli Pilot Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: İsviçreli Pilot Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken düştüğü yere hayatını kaybeden 60 yaşındaki İsviçre uyruklu pilot Ezzeddine'nin cesedi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yola düşen İsviçre uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.

İlçeye tatile gelen Jaabiri Ezzeddine (60), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Kalkışın ardından paraşütüyle manevra yaptığı sırada ayağı bölgedeki beton duvar üzerinde bulunan ahşap korkuluğa çarpan Ezzeddine, yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ezzeddine'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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