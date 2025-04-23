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Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: İki Hayat Kaybı

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: İki Hayat Kaybı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında pilot ve yolcusu hayatını kaybetti. Bin 900 metredeki atlayış noktasından düşen Tevfik Tek ve Mehmet Buğra Silen, kayalık alana düşerek ağır yaralandılar.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti.

Amatör pilotluk belgesi bulunduğu belirtilen Tevfik Tek (29) arkadaşı Mehmet Buğra Silen (22) ile yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı. Bin 900 metredeki pistten atlayış yapan ikili, henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Silen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kurtarma ekiplerince bulunduğu alandan ambulansa taşınan Tek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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