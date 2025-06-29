Fethiye'de Uyuşturucu Üretim Operasyonu: 5 Tutuklama

Fethiye'de Uyuşturucu Üretim Operasyonu: 5 Tutuklama
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 1 kilo 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 132 bin 800 lira, 700 dolar, 220 pound ve 70 avro ele geçirildi.

Operasyonda, iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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