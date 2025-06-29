Fethiye'de Uyuşturucu Üretim Operasyonu: 5 Tutuklama
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 1 kilo 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 132 bin 800 lira, 700 dolar, 220 pound ve 70 avro ele geçirildi.
Operasyonda, iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.