Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çamköy Mahallesi'ndeki eve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.P. (23) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.