Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Karaçulha Mahallesi'ndeki eve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda S.C.U. (22) ile P.K. (24) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan P.K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.C.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.