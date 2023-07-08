Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bu çerçevede düzenledikleri operasyonda Y.A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin adresindeki aramada, satışa hazır paketlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.