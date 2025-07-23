Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan üç zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan operasyonda zanlıların üzerinde ve araçlarında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen iki otomobil, kent girişinde durduruldu.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.T, M.A. ile E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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