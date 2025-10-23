Haberler

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda jandarma ve polis ekiplerine ateş açıldı. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanırken, 3 tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ve polis ekiplerine silahla ateş açıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karagedik Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir villaya operasyon düzenlendiğini söyledi.

Şüphelilerin operasyonda ekiplere silahla karşılık verdiğini belirten Akbıyık, "Bu olayda Allah'a şükür herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Olay yerinden kaçan A.K. ve B.A'yı yakalamak için de çalışma başlatılıyor. Bu operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, av tüfeği, 6 sahte plaka ve 404 bin 800 lira da para ele geçiriliyor." dedi.

Akbıyık, yakalanan zanlılar A.K. ve B.A'nın tutuklandığını kaydetti.

Olayla ilgili yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu Patlangıç Mahallesi'nde uyuşturucu maddeleri atarken 3 kişinin yakalandığına işaret eden Akbıyık, bu şüphelilerin de tutuklandığını belirtti.

Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 polisin ayağından hafif yaralandığını, A.K. ve B.A'nın da burada yakalandığını anlatan Akbıyık, "A.K. saklandığı yerde yaralı olarak etkisiz hale getiriliyor. Yapılan incelemeye göre, A.K. hakkında kasten adam öldürme, hükümlü ve suçlunun kaçması, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından 20 yıl, B.A. hakkında ise aynı suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Bunlar da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda toplam 5 kişi tutuklandı, silah ve uyuşturuculara da el konuldu." diye konuştu.

Akbıyık, Muğla'nın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere suçluların yakalanması için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
