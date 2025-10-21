Haberler

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: Jandarmaya Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açan O.G. tutuklandı. Operasyon sırasında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açan şüpheli tutuklandı.

Karagedik Mahallesi'ndeki olay sonrası gözaltına alınan O.G, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapılan villaya dün düzenlenen operasyon sırasında şüpheli O.G. ekiplere ateş açmıştı.

Bölgeye yönlendirilen takviye polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına almış, villada yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği, 500 gram kokain, 850 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 bin lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
