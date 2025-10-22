Haberler

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan iki şüpheli tutuklandı, üç kişi serbest bırakıldı. Operasyonda bir polis memuru yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Karaçulha Mahallesi'nde bir apartmana operasyon düzenleyen ekiplere, şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Şüphelilerden biri polis ekibince yakalandı.

Apartmana kaçan ve gizlenen silahlı diğer şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüpheli A.K'nin 20 yıl, V.A'nın ise 27 yıl 4 ay 7 gün "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İki şüphelinin ifadeleri ve teknik takip sonucu şüphelilere yardım ettiği belirlenen 3 kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Polise ateş açan A.K. ile V.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayda ayağından yaralanan polis memurunun tedavi sonrası taburcu edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
