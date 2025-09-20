Haberler

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda 2 bin 44 sentetik ecza ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 44 sentetik ecza ile bir miktar esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
