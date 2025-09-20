Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 44 sentetik ecza ile bir miktar esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.