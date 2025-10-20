Haberler

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villa da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ateş açan O.G. gözaltına alındı. Villada yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekiplerine ateş açan O.G., gözaltına alındı. Villada yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve 400 bin lira ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karagedik Mahallesindeki villaya bugün saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Ekiplerin eve girdiği sırada O.G., rastgele ateş etmeye başladı. Şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, villada yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin, 7 adet LSD emdirilmiş A4 kağıdı ve 400 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
