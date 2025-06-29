Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız 3 tabanca ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Üç ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 1256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik hap, 12 kök Hint keneviri, ruhsatsız 3 tabanca, 74 mermi ile birlikte uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 132 bin 800 TL, 700 dolar, 220 paunt ve 70 euro ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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