Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 650 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Fethiye Taşyaka Mahallesinde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı ve 650 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye Taşyaka Mahallesinde K.Ö.E. ve E.M. isimli şahısların A.K. isimli şahsa uyuşturucu madde satacağı bilgisi alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahıslar fiziki takibe alındı. Pazaryeri Mahallesinde satışı gerçekleştirecekleri esnada düzenlenen operasyon ile suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 650 gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlem başlatıldı. - MUĞLA