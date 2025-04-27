Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 11 bin 89 adet sentetik ecza ve 5 buçuk gram kubar esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla; şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 11 bin 89 sentetik ecza ve 5 buçuk gram kubar diye tanımlanan esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.