Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında çatışma çıktı, 1 polis memuru yaralandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir apartman katında oturan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, adrese polis özel hareket ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda 1 polis memuru yaralandı. Çatışmanın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Kalem ve Volkan Arslan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Kalem'in çeşitli suçlardan 10 yıl, Volkan Arslan'ın ise çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
