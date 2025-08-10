Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 872 Gram Esrar Ele Geçirildi

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 872 Gram Esrar Ele Geçirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 6 Ağustos'ta Fethiye'de gerçekleştirilen müşterek operasyonda, 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
