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Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 İranlı Tutuklandı

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 İranlı Tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye gelerek uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İran uyruklu M.R. ve E.S'yi kaldıkları otelin odasında yakaladı. Odada ve zanlıların üstünde yapılan aramada, 722 gram reçine esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye gelerek uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İran uyruklu M.R. ve E.S'yi kaldıkları otelin odasında yakaladı.

Odada ve zanlıların üstünde yapılan aramada, 722 gram reçine esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Fethiye Muğla İran Güncel Haberler

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