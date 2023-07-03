Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1276 Hap ve 15 Gram Kokain Ele Geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T'nin, İzmir'den ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan zanlının bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1276 uyuşturucu hap, 15 gram kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.