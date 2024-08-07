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Fethiye'de UMKE, Babadağ'da paraşüt kazası tatbikatı düzenledi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), paraşüt kazasına karşı tatbikat düzenledi. UMKE, kurtarma tekniklerini geliştirmek için özenle planlanmış bir senaryoda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirdi.

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yılda 300 bin uçuşun yapıldığı dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), paraşüt kazasına karşı tatbikat düzenledi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ 1900 metre pistinde UMKE, paraşüt kazalarında kurtarma tekniklerini geliştirmek için tatbikat yaptı. 3 ayrı pistin bulunduğu ve yılda 300 bin uçuşun gerçekleştirildiği Babadağ'da bu yıl ölümlü kaza meydana gelmezken, 6 kişilik UMKE, özenle planlanmış kaza senaryosunda hızlı ve etkili bir müdahale ortaya koyup, zorlu arazi koşullarına rağmen hem acil tıbbi müdahalede hem de kurtarma operasyonlarında uygulanacak teknikleri uyguladı.

Muğla UMKE Sorumlusu Özhan Sarıkamış, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, "Fethiye, Babadağ 1700 pistinde konuşlandırılmış UMKE personellerimizin çalıştığı acil müdahale istasyonu bulunmaktadır. Paraşüt kazaları başta olmak üzere, acil müdahaleler için ekiplerimiz 24 saat görev yapmaktadır. Personellerimiz özel eğitimli sağlıkçılardan oluşmaktadır ve ulusal ve uluslararası spor müsabakaları ile afet durumlarında görev yapmaktadırlar. İstasyonumuzda acil ambulansımız ve arazi koşullarına uygun UMKE aracımız bulunmaktadır. Ayrıca olay yerinde hemen kurulabilecek, hastane acil servisi gibi hizmet verebilecek acil müdahale aracımız da hizmet vermektedir" dedi.

Öte yandan UMKE, Babadağ'da 3 araçla mayıs ve kasım ayları arasında 24 saat boyunca acil müdahale istasyonunda görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Fethiye Muğla Sağlık Güncel Haberler

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