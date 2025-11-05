Fethiye'de Uluslararası Film Festivali Kapsamında Yeşilçam Set Fotoğrafları Sergisi Açıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Film Festivali kapsamında Ömer Balıksırtı'na ait 'Sıra Dışı Bakış: Perde Önündeki Büyüyü Perde Arkasından Görmek' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide Yeşilçam set fotoğraflarına yer verildi.

3'üncü Uluslararası Film Festivali kapsamında Fethiye Belediyesi Kültür Evi'nde, 'Sıra Dışı Bakış: Perde Önündeki Büyüyü Perde Arkasından Görmek' adlı fotoğraf sergisi açıldı. 9 Kasım'a kadar gezilebilecek sergide Ömer Balıksırtı'nın 33 eserine yer verildi. Sergide Tarık Akan, Fatma Girik, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Şener Şen, Müjde Ar ve Harika Avcı gibi Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin fotoğrafları yer aldı. '40 yılın Yeşilçam set fotoğrafları', sergiyi gezenlerden yoğun ilgi gördü. Sergi süresince Yeşilçam sanatçılarının rol aldığı filmlerin gösterimleri de yapılacak.

Ömer Balıksırtı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Gazeteciliğe küçük yaşlarda başladım. İlk haberim 1977'de yayımlandı. Kendi haberinin peşinde koşan, kendi fotoğrafını çeken biriyim. Burada 40 yılın Yeşilçam set fotoğrafları yer alıyor. İlk defa böyle bir sergi düzenleniyor" dedi.

