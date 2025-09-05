Fethiye'de Üç Kişiyi Öldüren Özcan Aybey'e Ağır Ceza

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi Şükrü Aysu (53), kayınvalidesi Adile Aysu (52) ile Muhammet Akbaba'yı (49) öldürüp, Esat Ulu ve Serdar Genç'i yaralayan Özcan Aybey (42), indirimsiz 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 29 Haziran'da saat 07.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Aybey, boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey'in (25) babası Şükrü Aysu'nun evinin önüne gitti. Aybey ve kayınpederi Şükrü Aysu arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan Şükrü Aysu'nun eşi Adile Aysu da dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Özcan Aybey, yanında getirdiği tabancayla kayınpederi Şükrü Aysu ve kayınvalidesi Adile Aysu'ya peş peşe ateş edip, kaçtı. Olay sırasında evde bulunan ve silah seslerini duyan eşi Nazlı Aybey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aysu çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİYİ DAHA VURDU

Olay yerinden kaçan Özcan Aybey, başka bir villaya giderek çalışan Muhammet Akbaba'yı vurdu. Şüpheli ardından Esat Ulu ve Serdar Genç'in yaşadığı eve gitti. Aybey, kendisini elinde tabancayla görüp, tartıştığı Ulu ve Genç'i de yaralayarak otomobiliyle kaçtı. Yaralanan Akbaba, Ulu ve Genç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akbaba hayatını kaybetti, diğer 2 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aybey'in kaçtığı otomobili, Çalış mevkisinde ormanda terk edilmiş halde buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Özcan Aybey'i yakaladı. İlk ifadesinde, Aybey'in eşiyle problemler yaşadığını, sebebinin kayınpederi ve kayınvalidesi olarak gördüğünü, kavga edince de sinirlenerek onları ve araya giren Muhammet Akbaba'yı vurduğunu söylediği öğrenildi. Cenazeler toprağa verilirken, şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.

'MAKUL BİR CEZA BEKLİYORUM'

3 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Özcan Aybey'in yargılandığı davada Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Öldürülen Muhammet Akbaba'nın eşi Ümmü Gülsüm Akbaba, kızı Hande Akbaba, Özcan Aybey'ın eşi Nazlı Aybey ve taraflar avukatları salonda yerlerini alırken, Özcan Aybey SEGBİS aracılığı ile duruşmaya bağlanarak savunma yaptı. Son sözü sorulan sanık Aybey, "Kayınpederimi ve kayınvalidemi öldürmedim. Canavarca hisle de hareket etmedim. Beraat istemiyorum ama makul bir ceza bekliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Özcan Aybey'e Şükrü ve Adile Aysu'yu 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Muhammet Akbaba'yı 'kasten öldürme' suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca Esat Ulu ve Serdar Genç'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 24 yıl, konut dokunulmazlığını ihlalden 6 yıl ve mala zarar vermeden 1 yıl hapis cezası verdi. Özcan Aybey'e hiçbir indirim uygulanmadı.

Kararın ardından Muhammet Akbaba'nın ailesi gözyaşı dökerken, ailenin avukatı Halil İbrahim Bölük, "Hiç indirim yapılmadan karar verildi. Savcılığın tüm talepleri karşılandı. Yaşasın Türk yargısı" dedi.

Nazlı Aybey'in avukatı Hüseyin Ümit ise "Beklediğimiz karar çıktı. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediyorduk" diye konuştu.