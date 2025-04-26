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Fethiye'de Traktörün Römorkundan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Traktörün Römorkundan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktörün römorkunda taşınan tekneden düşen Mustafa Gündüz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, traktörün römorkuyla taşınan teknenin üzerinden yola düşen Mustafa Gündüz (37), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 48 GZ 480 plakalı traktörün römorkunda taşınan teknenin üzerinde bulunan Mustafa Gündüz, dengesini kaybedip, düştü. Gündüz'ün metrelerce yükseklikten düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Gülgün AKYOKUŞ-Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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