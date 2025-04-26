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Fethiye'de Traktör Römorkunun Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Traktör Römorkunun Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktöre bağlı römorkun altında kalarak ağır yaralanan Mustafa Gündüz, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktöre bağlı olan ve tekne taşıyan römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Gündüz (38), Foça Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, G.G'nin kullandığı 48 GZ 480 plakalı traktöre bağlı, üzerinde tekne bulunan römorktan düştü. Gündüz, römorkun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Römorkun altından çıkarılan ve sağlık görevlilerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, kurtarılamadı.

Traktörün sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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